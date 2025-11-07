Скидки
Вегас Голден Найтс — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 7 ноября, счет 3:6, НХЛ 2025-2026

Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вегас», Барбашёв забил два гола у «Голден Найтс»
Комментарии

7 ноября на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 6:3 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Барбашёв (Ханифин, Марнер) – 07:25     2:0 Барбашёв (Марнер, Айкел) – 15:53     2:1 Гонсалвес (Джеймс) – 20:36     2:2 Джеймс (Бьёркстранд, Мозер) – 23:28     2:3 Кучеров (Бьёркстранд, Гюнцель) – 42:48 (pp)     3:3 Марнер – 43:37     3:4 Хагель (Джеймс) – 44:12     3:5 Кучеров (Хедман, Хагель) – 54:12 (pp)     3:6 Хагель (Кучеров) – 59:13    

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Гейдж Гонсалвес, Доминик Джеймс, Никита Кучеров (дубль) и Брэндон Хагель (дубль). У «Вегас Голден Найтс» голы забили Иван Барбашёв (дубль) и Митчелл Марнер.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил 29 спасений в игре.

В следующей игре «Вегас Голден Найтс» сыграет дома с «Анахайм Дакс» 9 ноября. В этот же день «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет на своём льду «Вашингтон Кэпиталз».

