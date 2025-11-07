Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вегас», Барбашёв забил два гола у «Голден Найтс»

7 ноября на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 6:3 одержали гости.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Гейдж Гонсалвес, Доминик Джеймс, Никита Кучеров (дубль) и Брэндон Хагель (дубль). У «Вегас Голден Найтс» голы забили Иван Барбашёв (дубль) и Митчелл Марнер.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил 29 спасений в игре.

В следующей игре «Вегас Голден Найтс» сыграет дома с «Анахайм Дакс» 9 ноября. В этот же день «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет на своём льду «Вашингтон Кэпиталз».