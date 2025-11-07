Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вегас», Барбашёв забил два гола у «Голден Найтс»
Поделиться
7 ноября на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 6:3 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Барбашёв (Ханифин, Марнер) – 07:25 2:0 Барбашёв (Марнер, Айкел) – 15:53 2:1 Гонсалвес (Джеймс) – 20:36 2:2 Джеймс (Бьёркстранд, Мозер) – 23:28 2:3 Кучеров (Бьёркстранд, Гюнцель) – 42:48 (pp) 3:3 Марнер – 43:37 3:4 Хагель (Джеймс) – 44:12 3:5 Кучеров (Хедман, Хагель) – 54:12 (pp) 3:6 Хагель (Кучеров) – 59:13
В составе победителей шайбы на свой счёт записали Гейдж Гонсалвес, Доминик Джеймс, Никита Кучеров (дубль) и Брэндон Хагель (дубль). У «Вегас Голден Найтс» голы забили Иван Барбашёв (дубль) и Митчелл Марнер.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил 29 спасений в игре.
В следующей игре «Вегас Голден Найтс» сыграет дома с «Анахайм Дакс» 9 ноября. В этот же день «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет на своём льду «Вашингтон Кэпиталз».
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
08:50
-
08:39
-
08:36
-
08:32
-
08:25
-
08:08
-
07:14
-
07:00
-
06:48
-
06:44
-
06:29
-
06:22
-
06:16
-
06:11
-
06:03
-
05:53
-
05:50
-
05:35
-
05:25
-
05:23
-
04:58
-
04:40
-
04:29
-
04:10
-
02:58
-
01:35
-
00:00
- 6 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:30
-
23:19
-
23:11
-
23:10