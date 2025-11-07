Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей НХЛ на 7 ноября 2025 года

В ночь на 7 ноября 2025 года продолжился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 7 ноября 2025 года:

«Бостон Брюинз»– «Оттава Сенаторз» — 3:2 ОТ;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Монреаль Канадиенс» — 4:3 ОТ;

«Каролина Харрикейнз» – «Миннесота Уайлд» — 4:3;

«Баффало Сэйбрз» – «Сент-Луис Блюз» — 0:3;

«Питтсбург Пингвинз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 5:3;

«Нэшвилл Предаторз» – «Филадельфия Флайерз» — 1:3;

«Даллас Старз» – «Анахайм Дакс» — 5:7;

«Вегас Голден Найтс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:6;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Флорида Пантерз» — 2:5.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 21 очком после 14 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 20 очков после 14 встреч.