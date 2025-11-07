Кучеров набирал очки во всех играх с «Вегасом» с момента появления «рыцарей» в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече с «Вегас Голден Найтс» забросил две шайбы.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров набирал очки во всех 14 играх с «Вегасом» с момента появления «рыцарей» в НХЛ. На счету россиянина в этих встречах восемь голов и 16 передач.
Отмечается, что в лиге есть только один действующий хоккеист, который набрал очки во всех матчах с одной командой. Коннор Макдэвид с момента прихода в НХЛ в сезоне-2015/2016 набирал очки во всех встречах с «Нью-Джерси Дэвилз» (17 матчей).
7 ноября на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 6:3 одержали гости.
