Сегодня, 7 ноября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 7 ноября 2025 года (время московское):

16:30. «Южный Урал» – «Омские Крылья»;

16:30. «Челмет» – «Рубин»;

16:30. «Горняк-УГМК» – «Югра»;

17:00. «Магнитка» – «Зауралье»;

17:30. «Кристалл» – «Сокол»;

19:00. «Дизель» – ХК «Норильск».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 35 очков в 22 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 34 очками после 23 встреч. Тройку замыкает «Югра» (32 очка в 21 матче). В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.