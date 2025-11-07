Скидки
Расписание матчей МХЛ на 7 ноября 2025 года

Сегодня, 7 ноября, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 7 ноября 2025 года (время московское):

13:00. «Реактор» – «Ладья»;
16:30. «Белые Медведи» – «Чайка»;
17:00. «Мамонты Югры» – «Стальные Лисы»;
18:30. МХК «Спартак MAX» – МХК «Атлант»;
19:00. «Крылья Советов» – «Красная Армия».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 35 очками после 19 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 33 очка после 19 матчей.

