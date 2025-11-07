Кучеров набрал 3+ очка за период в 27-й раз, только один действующий игрок делал это чаще

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече с «Вегас Голден Найтс» забросил две шайбы и отдал результативную передачу в третьем периоде игры.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров набрал три и более очка за один период в 27-й раз в карьере и обошёл по данному показателю капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. На первом месте нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (28).

7 ноября на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 6:3 одержали гости.