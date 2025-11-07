Кучеров набрал 3+ очка за период в 27-й раз, только один действующий игрок делал это чаще
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече с «Вегас Голден Найтс» забросил две шайбы и отдал результативную передачу в третьем периоде игры.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров набрал три и более очка за один период в 27-й раз в карьере и обошёл по данному показателю капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. На первом месте нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (28).
7 ноября на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 6:3 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Барбашёв (Ханифин, Марнер) – 07:25 2:0 Барбашёв (Марнер, Айкел) – 15:53 2:1 Гонсалвес (Джеймс) – 20:36 2:2 Джеймс (Бьёркстранд, Мозер) – 23:28 2:3 Кучеров (Бьёркстранд, Гюнцель) – 42:48 (pp) 3:3 Марнер (Айкел, Барбашёв) – 43:37 3:4 Хагель (Джеймс) – 44:12 3:5 Кучеров (Хедман, Хагель) – 54:13 (pp) 3:6 Хагель (Кучеров) – 59:13
