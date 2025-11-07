Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров набрал 3+ очка за период в 27-й раз, только один действующий игрок делал это чаще

Кучеров набрал 3+ очка за период в 27-й раз, только один действующий игрок делал это чаще
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече с «Вегас Голден Найтс» забросил две шайбы и отдал результативную передачу в третьем периоде игры.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров набрал три и более очка за один период в 27-й раз в карьере и обошёл по данному показателю капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. На первом месте нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (28).

7 ноября на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 6:3 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Барбашёв (Ханифин, Марнер) – 07:25     2:0 Барбашёв (Марнер, Айкел) – 15:53     2:1 Гонсалвес (Джеймс) – 20:36     2:2 Джеймс (Бьёркстранд, Мозер) – 23:28     2:3 Кучеров (Бьёркстранд, Гюнцель) – 42:48 (pp)     3:3 Марнер (Айкел, Барбашёв) – 43:37     3:4 Хагель (Джеймс) – 44:12     3:5 Кучеров (Хедман, Хагель) – 54:13 (pp)     3:6 Хагель (Кучеров) – 59:13    
Материалы по теме
Кучеров набирал очки во всех играх с «Вегасом» с момента появления «рыцарей» в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android