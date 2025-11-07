Скидки
Амур — Металлург: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:15 мск

«Амур» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:15 мск
Сегодня, 7 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Хабаровске «Амур» встретится с магнитогорским «Металлургом». Матч на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Это будет первая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. «Амур» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 21 очко после 22 встреч. «Металлург» расположился на первой строчке в таблице Востока, в активе клуба из Магнитогорска 36 очков после 23 сыгранных матчей. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

