«Амур» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:15 мск

Сегодня, 7 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Хабаровске «Амур» встретится с магнитогорским «Металлургом». Матч на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 ноября 2025, пятница. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. «Амур» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 21 очко после 22 встреч. «Металлург» расположился на первой строчке в таблице Востока, в активе клуба из Магнитогорска 36 очков после 23 сыгранных матчей. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.