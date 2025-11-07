Скидки
«Адмирал» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:30 мск
Комментарии

Сегодня, 7 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Во Владивостоке «Адмирал» встретится с омским «Авангардом». Матч на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Авангард
Омск
Это будет вторая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первой встрече в Омске «Авангард» одержал разгромную победу со счётом 6:1.

«Адмирал» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 16 очков после 20 встреч. «Авангард» расположился на третьей строчке в таблице Востока, в активе клуба из Омска 30 очков после 22 сыгранных матчей.

