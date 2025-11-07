Главный тренер ЦСКА: команда находится в таком состоянии, что сама себя не может понять
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:2), которое стало для армейского клуба четвёртым подряд, и оценил переход вратаря Александра Самонова.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Охотюк (Спронг, Гарднер) – 32:19 (5x5) 1:1 Гончарук (Alexei Kruchinin, Нарделла) – 40:54 (5x5) 1:2 Виноградов (Белевич) – 57:18 (5x5)
«Были хорошие моменты по игре и по содержанию. Только командой можно переламывать такие серии и моменты. Другого рецепта нет. У нас есть команда, но она находится в таком состоянии, что сама себя не может понять.
Переход Самонова? Мы прекрасно понимаем, для чего нам нужен Александр. Спенсер Мартин не мог сидеть или играть пополам с молодым вратарём. Это неправильно для него и команды. Рашит Давыдов хорошо знает Самонова. Александр – командный игрок. Нам нужны коллектив и ребята, которые подчинят свои амбиции командным интересам», — цитирует Никитина сайт КХЛ.
