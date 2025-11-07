Главный тренер ЦСКА: команда находится в таком состоянии, что сама себя не может понять

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:2), которое стало для армейского клуба четвёртым подряд, и оценил переход вратаря Александра Самонова.

«Были хорошие моменты по игре и по содержанию. Только командой можно переламывать такие серии и моменты. Другого рецепта нет. У нас есть команда, но она находится в таком состоянии, что сама себя не может понять.

Переход Самонова? Мы прекрасно понимаем, для чего нам нужен Александр. Спенсер Мартин не мог сидеть или играть пополам с молодым вратарём. Это неправильно для него и команды. Рашит Давыдов хорошо знает Самонова. Александр – командный игрок. Нам нужны коллектив и ребята, которые подчинят свои амбиции командным интересам», — цитирует Никитина сайт КХЛ.