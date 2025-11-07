Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Во встрече с «Вегас Голден Найтс» (6:3) российский форвард записал на свой счёт дубль и результативную передачу.

Вторая звезда – форвард «Анахайм Дакс» Крис Крайдер с дублем в ворота «Даллас Старз» (7:5). Третья звезда – вратарь «Сент-Луис Блюз» Джоэль Хофер, который оформил «сухарь», отразив 28 бросков во встрече регулярного сезона с «Баффало Сэйбрз» (3:0).

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров сыграл 12 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал семь результативных передач. В следующей игре «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет на своём льду «Вашингтон Кэпиталз» 9 ноября.