Василевский получил 4 минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой в матче с «Вегасом»

Комментарии

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский получил 4 минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой в игре с «Вегас Голден Найтс».

В третьем периоде Василевский был наказан двойным малым штрафом за игру высоко поднятой клюшкой против форварда «Голден Найтс» Райлли Смита. Штрафное время за голкипера отбывал форвард Никита Кучеров.

Андрей Василевский совершил 29 спасений в игре и записал в актив четвёртую победу в 10 встречах в сезоне.

7 ноября на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 6:3 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Барбашёв (Ханифин, Марнер) – 07:25     2:0 Барбашёв (Марнер, Айкел) – 15:53     2:1 Гонсалвес (Джеймс) – 20:36     2:2 Джеймс (Бьёркстранд, Мозер) – 23:28     2:3 Кучеров (Бьёркстранд, Гюнцель) – 42:48 (pp)     3:3 Марнер (Айкел, Барбашёв) – 43:37     3:4 Хагель (Джеймс) – 44:12     3:5 Кучеров (Хедман, Хагель) – 54:13 (pp)     3:6 Хагель (Кучеров) – 59:13    
