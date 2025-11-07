Скидки
Нападающий Павел Кудрявцев подписал контракт с московским «Динамо»

Нападающий Павел Кудрявцев подписал с московским «Динамо» односторонний контракт до конца сезона, сообщает пресс-служба бело-голубых.

28-летний форвард выступал за московское «Динамо» с 2022 по 2025 год. За это время уроженец Ярославля провёл в бело-голубом джерси 198 матчей, набрал 66 (34+32) очков при показателе полезности «+12», став под руководством Алексея Кудашова обладателем Кубка Континента (2024) и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025).

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 22 матча, в которых набрало 31 очко, и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

