Панарин — о том, что побрился налысо: захотелось что-то изменить

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин снова побрился налысо. Об этом сообщает журналист Колин Стивенсон на своей странице в социальной сети Х.

«Просто захотелось что-то изменить. Следующий шаг — левый хват клюшки», — заявил Панарин.

Отметим, что Панарин шесть матчей подряд не набирает очки. Это самая длинная «засуха» в его 11-летней карьере в НХЛ.

«Мне нужно делать больше. Это и про уверенность тоже. Мне нужно больше играть с шайбой. Я пересматриваю игры — и вижу, что всё как будто снежный ком. Я пропустил тренировочный лагерь, были травмы. В первых матчах чувствовал себя плохо в плане физики. Сразу начал раздражаться — а потом в голове всё накладывается: контракт и всё остальное», — приводит слова Панарина The Athletic.

Артемий набрал 7 (2+5) очков в 14 матчах нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.