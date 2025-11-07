Скидки
Президент КХЛ Алексей Морозов оценил судейство в лиге

Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о работе судей в Континентальной хоккейной лиге.

«Всё хорошо, работаем. У некоторых бывают ошибки какие-то, но всё это разбирается, ребята ошибки исправляют. Ведётся тщательная работа по судейскому направлению. Надо понимать, что хоккей сейчас намного быстрее, динамичнее и решения надо принимать в доли секунды. Есть небольшие помарки, но ребята стараются и растут. Их [помарки] пытаемся исправить», — приводит слова Морозова ТАСС.

Ранее Алексей Морозов высказался о достижении нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 900 заброшенных шайб в НХЛ.

Комментарии
