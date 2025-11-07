«В КХЛ за него никто не будет играть на площадке». Плющев — о Виталии Кравцове

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от игры Виталия Кравцова в КХЛ. Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард подпишет трёхлетний контракт с «Трактором».

«Адаптация к НХЛ — сложный период. Не все с этим справляются. Там всё новое. Если снова не получилось, то надо продолжать работать, доказывать. Возможно, в следующий раз повезёт. Он ещё молод. Дацюк уехал в НХЛ достаточно возрастным игроком. Всё зависит от Виталия. Если у него сильный характер, то поставит перед собой задачу доказать многим, что произошедшее не совсем объективно, что могло бы быть.

В КХЛ за него никто не будет играть на площадке. А тем более не будут рассматривать, удалось у него или не удалось в НХЛ. Всё определяет площадка. Он должен это понимать и действовать. А если обижаться, то это просто самому на себе практически поставить крест. Лучше снова ярко играть в КХЛ, чем где-то на лавочке сидеть. Он востребован своим клубом. Поэтому никаких проблем больше нет», — сказал Плющев.