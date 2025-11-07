Скидки
Сборная Канады представила форму на Олимпийские игры 2026 года в Италии

Сборная Канады представила форму на Олимпийские игры 2026 года в Италии
Федерация хоккея Канады представила две формы, в которых будут выступать мужская, женская и паралимпийская команды страны на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Фото: olympic.ca

Фото: olympic.ca

Согласно пресс-релизу, эмблема в виде кленового листа была разработана, чтобы «создать образ несокрушимого алмаза, отражающего способность легенд канадского хоккея прошлого и настоящего выдерживать невероятное давление».

«Эти свитера — это не просто форма, это отражение гордости, страсти и истории олимпийского хоккейного наследия Канады», — приводит слова генерального директора и секретаря Канадского олимпийского комитета Дэвида Шумейкера The Athletic.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо.

Стал известен тренерский штаб сборной Канады на Олимпиаде-2026
