На форуме «Россия — спортивная держава» была представлена экспозиция ХК «Лада» и ЦСК ВВС

В рамках XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Самаре была представлена экспозиция, посвящённая ведущим хоккейным клубам региона — «Ладе» и ЦСК ВВС. Сезон-2025/2026 является юбилейным сразу для обеих команд.

«Лада» проводит 50-й сезон – 31 августа 2026 года клуб отметит 50-летие со дня основания. Тольяттинская команда является двукратным чемпионом России. ЦСКА ВВС основан в 1950 году и считается одним из старейших хоккейных коллективов страны.

Обе команды были представлены на стенде Самарской области, который демонстрирует достижения регионального хоккея, преемственность поколений и вклад Самары в развитие отечественного спорта.

Экспозиция ХК «Лада» и ЦСКА ВВС Фото: Пресс-служба «Полипласт»

Экспозиция была организована при помощи партнёра «Лады» и ЦСКА ВВС Группы компаний «Полипласт». Поддержка спорта, детско-юношеских школ, культурных и общественных инициатив является важной частью стратегии компании.

«Самарская область богата хоккейными именами – здесь воспитаны олимпийские чемпионы, чемпионы мира, известные тренеры. Наше сотрудничество с «Ладой» – это долгосрочный вклад в развитие хоккея: от детских школ до профессиональных команд. В регионах нашего присутствия хоккей начинает поступательно развиваться. В юбилейный для «Лады» сезон мы рады стать частью этой истории и помочь Самарской области вырастить новые имена», – отметил председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

Форум «Россия – спортивная держава» проводится с 5 по 7 ноября в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина.