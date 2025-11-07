Скидки
Winners: Кравцов прибыл в Россию, ведём обсуждение условий и сроков соглашения

Хоккейное агентство Winners рассказало о ситуации с продолжением карьеры нападающего Виталия Кравцова.

«Получаем много вопросов по поводу Виталия Кравцова и его контракта с «Трактором». Хотим сообщить, что Виталий уже прибыл в Россию — на данный момент мы ведём обсуждение условий и сроков соглашения. В ближайшее время надеемся вернуться к вам с новостями», — сказано в сообщении агентства.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард подпишет трёхлетний контракт с «Трактором». Форвард был выставлен «Ванкувер Кэнакс» на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Кравцов сыграл в двух предсезонных встречах «косаток», где очков не набрал. В прошедшем сезоне 25-летний Кравцов провёл 85 матчей за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.

Нападающий Виталий Кравцов подпишет трёхлетний контракт с «Трактором»
