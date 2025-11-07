Защитник СКА Мёрфи: очень удивлён моим рекордом! Теперь это часть истории
Защитник СКА Тревор Мёрфи оценил победный матч с «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ) и высказался о своём рекорде в КХЛ. Игрок обороны забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Лабанк (Кленденинг, Куинни) – 02:26 (5x4) 0:2 Кузнецов (Маккегг) – 18:12 (5x5) 1:2 Мёрфи (Плотников, Сапего) – 21:18 (5x5) 2:2 Поляков (Мёрфи, Хайруллин) – 39:33 (5x5) 3:2 Мёрфи (Гримальди, Воробьёв) – 60:03 (4x3)
«Очень приятно выиграть. Бывает трудно добиться нескольких побед на домашней арене, но надеюсь, что это только начало и эта победа придаст нам энергии.
Очень удивлён моим рекордом! Мы выиграли вбрасывание, Гримальди отдал мне пас, и я бросил. Что ж, теперь это часть истории.
Для нас не было особой принципиальности из-за того, что «Шанхай» тоже играет в Санкт-Петербурге. Для нас важен каждый матч, учитывая, где мы находимся в турнирной таблице. Хотим выиграть все матчи, и это то, на чём мы сфокусированы», — приводит слова Мёрфи Metaratings.
