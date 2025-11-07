«Абсолютно всё разрушили и не предложили ничего нового». Сергей Черкас — о СКА

Ветеран СКА Сергей Черкас высказался о ситуации с недопуском фанатов «Шанхайских Драконов» в «Ледовый дворец» и оценил изменения в армейском клубе.

«Я не понимаю эту причину недопуска фанатов на трибуны арены. На английском языке ведь люди ходят с надписями… Никто не обращает на это внимание. Это выглядит очень кисло, если вся история напрямую связана со СКА. Не пускать людей на трибуны из-за надписей – полная ерунда.

Надо бороться на льду. «Шанхай» переигрывает СКА в вопросах пиара – это однозначно. Кто мешает СКА улучшать свой пиар? Медиаполе должно быть на высоте в современном хоккее. Почему «Ледовый» стал таким кислым? Очень слабый музыкальный контент. Нужно включать модные и современные песни на арене, а не саундтреки из фильма «Рокки»…

Но можно и не заниматься пиаром, лидируя при этом в турнирной таблице. Тогда о тебе никто ничего плохого не скажет. Однако в игре СКА сейчас сплошные пробуксовки. Это всё напоминает какой-то бой с тенью. Меня может кто-то осуждать за такое мнение, но вы начните с того, чтобы сделать хорошую команду. Вы поменяли всё, убрали всех… Абсолютно всё разрушили и не предложили ничего нового. При этом всём пиар-историю тоже никак не улучшили», — приводит слова Черкаса «Советский спорт».