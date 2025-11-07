Владимир Мышкин назвал причину неудачной игры североамериканских голкиперов в сезоне КХЛ

Олимпийский чемпион, легендарный голкипер сборной СССР Владимир Мышкин назвал причину неудачной игры североамериканских вратарей в сезоне КХЛ. Напомним, ранее «Сибирь» покинул Луи Доминге, ЦСКА — Спенсер Мартин.

— С североамериканскими голкиперами у селекционеров произошла целая серия ошибок. И Мартин из ЦСКА, и Доминге из «Сибири» оказались в клубе нашего прошлогоднего вратаря Миски. Причём с самого начала было понятно, что с этими вратарями, мягко говоря, не угадали.

— В чём это выражалось?

— Профессионал сразу всё видит. И Мартин, и Доминге не читали игру, а, образно говоря, играли по площадям, щитом.

Да, в последние десятилетия наш хоккей упростился. Но всё равно — нет-нет да видим интересные комбинации, у лучших команд нет культа прямолинейных бросков. Соответственно у вратарей КХЛ должна быть определённая игровая культура, нужно понимать игру, где-то её предугадывать. Этого у североамериканских голкиперов-новичков не просматривалось. А просто работать по броску – это примитивно. Действительно уровень «Макдональдса», — приводит слова Мышкина Russia-Hockey.