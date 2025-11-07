КХЛ выступила с заявлением о ситуации с недопуском болельщиков «Шанхая» на игру со СКА

Континентальная хоккейная лига выступила с заявлением о ситуации с недопуском болельщиков «Шанхайских Драконов» на игру со СКА.

«Перед матчем СКА – «Шанхайские Драконы» при осмотре зрителей и проверке средств поддержки было зафиксировано, что ряд болельщиков «Шанхайских Драконов» имели при себе атрибутику, содержащую иероглифы.

На основании п.1б, 2 статьи 11 регламента зрители имеют право использовать атрибутику, официально реализуемую клубами, и обязаны предъявлять её при входе на арену. Одна из задач досмотра зрителей перед матчами – недопуск на арену атрибутики, содержащей запрещённые символы, знаки или тексты, в том числе на иностранных языках.

У сотрудников, осуществляющих досмотр, не было подтверждения, что имеющаяся у болельщиков «Шанхайских Драконов» атрибутика официально реализуется клубом, а перевести тексты из иероглифов самостоятельно они не могли. Чтобы избежать возможного проноса на арену атрибутики с запрещённым содержанием, допуск этих зрителей был приостановлен. «Шанхайские Драконы» направили в СКА письмо с перечнем официальной атрибутики клуба за девять минут до начала матча. Действия хоккейного клуба СКА в данном случае соответствуют регламенту.

Напоминаем, что согласно требованиям технического регламента КХЛ (с. 11, п. 3г): «средства поддержки, содержащие слова и выражения на государственных языках республик Российской Федерации, государственных языках стран, клубы которых принимают участие в чемпионате, должны иметь заверенный клубом перевод», а средства поддержки, содержащие слова и выражения на других языках (с. 11, п. 3д), должны иметь нотариально заверенный перевод», — сказано в заявлении КХЛ.