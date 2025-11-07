Скидки
Главная Хоккей Новости

КХЛ выступила с заявлением о ситуации с недопуском болельщиков «Шанхая» на игру со СКА

КХЛ выступила с заявлением о ситуации с недопуском болельщиков «Шанхая» на игру со СКА
Континентальная хоккейная лига выступила с заявлением о ситуации с недопуском болельщиков «Шанхайских Драконов» на игру со СКА.

06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Лабанк (Кленденинг, Куинни) – 02:26 (5x4)     0:2 Кузнецов (Маккегг) – 18:12 (5x5)     1:2 Мёрфи (Плотников, Сапего) – 21:18 (5x5)     2:2 Поляков (Мёрфи, Хайруллин) – 39:33 (5x5)     3:2 Мёрфи (Гримальди, Воробьёв) – 60:03 (4x3)    

«Перед матчем СКА – «Шанхайские Драконы» при осмотре зрителей и проверке средств поддержки было зафиксировано, что ряд болельщиков «Шанхайских Драконов» имели при себе атрибутику, содержащую иероглифы.

На основании п.1б, 2 статьи 11 регламента зрители имеют право использовать атрибутику, официально реализуемую клубами, и обязаны предъявлять её при входе на арену. Одна из задач досмотра зрителей перед матчами – недопуск на арену атрибутики, содержащей запрещённые символы, знаки или тексты, в том числе на иностранных языках.

У сотрудников, осуществляющих досмотр, не было подтверждения, что имеющаяся у болельщиков «Шанхайских Драконов» атрибутика официально реализуется клубом, а перевести тексты из иероглифов самостоятельно они не могли. Чтобы избежать возможного проноса на арену атрибутики с запрещённым содержанием, допуск этих зрителей был приостановлен. «Шанхайские Драконы» направили в СКА письмо с перечнем официальной атрибутики клуба за девять минут до начала матча. Действия хоккейного клуба СКА в данном случае соответствуют регламенту.

Напоминаем, что согласно требованиям технического регламента КХЛ (с. 11, п. 3г): «средства поддержки, содержащие слова и выражения на государственных языках республик Российской Федерации, государственных языках стран, клубы которых принимают участие в чемпионате, должны иметь заверенный клубом перевод», а средства поддержки, содержащие слова и выражения на других языках (с. 11, п. 3д), должны иметь нотариально заверенный перевод», — сказано в заявлении КХЛ.

