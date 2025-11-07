«Металлург» одержал третью победу подряд, одолев в Хабаровске «Амур»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На пятой минуте первого периода Дмитрий Силантьев открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Роман Канцеров удвоил преимущество гостей. На 16-й минуте периода Руслан Исхаков сделал счёт 3:0 в пользу уральского клуба. В середине третьего периода Александр Филатьев забил гол в составе «Амура».

В следующей игре «Амур» встретится «Автомобилистом» дома 9 ноября. «Металлург» в этот же день сыграет с «Барысом» в Астане.