«Металлург» одержал третью победу подряд, одолев в Хабаровске «Амур»
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Силантьев (Ткачёв, Канцеров) – 04:27 (5x5) 0:2 Канцеров (Ткачёв, Яковлев) – 07:56 (5x4) 0:3 Исхаков (Орехов, Хабаров) – 15:43 (5x5) 1:3 Филатьев (Шварёв) – 50:49 (5x5)
На пятой минуте первого периода Дмитрий Силантьев открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Роман Канцеров удвоил преимущество гостей. На 16-й минуте периода Руслан Исхаков сделал счёт 3:0 в пользу уральского клуба. В середине третьего периода Александр Филатьев забил гол в составе «Амура».
В следующей игре «Амур» встретится «Автомобилистом» дома 9 ноября. «Металлург» в этот же день сыграет с «Барысом» в Астане.
