Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Амур – Металлург, результат матча 7 ноября 2025 года, счёт 1:3, КХЛ 2025/2026

«Металлург» одержал третью победу подряд, одолев в Хабаровске «Амур»
Комментарии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Силантьев (Ткачёв, Канцеров) – 04:27 (5x5)     0:2 Канцеров (Ткачёв, Яковлев) – 07:56 (5x4)     0:3 Исхаков (Орехов, Хабаров) – 15:43 (5x5)     1:3 Филатьев (Шварёв) – 50:49 (5x5)    

На пятой минуте первого периода Дмитрий Силантьев открыл счёт во встрече. На восьмой минуте периода Роман Канцеров удвоил преимущество гостей. На 16-й минуте периода Руслан Исхаков сделал счёт 3:0 в пользу уральского клуба. В середине третьего периода Александр Филатьев забил гол в составе «Амура».

В следующей игре «Амур» встретится «Автомобилистом» дома 9 ноября. «Металлург» в этот же день сыграет с «Барысом» в Астане.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android