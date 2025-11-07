«Адмирал» прервал восьмиматчевую серию поражений, победив дома «Авангард»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

На 10-й минуте первого периода Кайл Олсон с передач Даниила Гутика и Георгия Солянникова открыл счёт во встрече. На 28-й секунде второго периода Дамир Шарипзянов с передачи Майкла Маклауда восстановил равенство в счёте. В дополнительное время Дмитрий Завгородний забросил победную для «Адмирала» шайбу.

В следующей игре «Адмирал» встретится с «Трактором» дома 9 ноября. «Авангард» 10 ноября сыграет со СКА в Омске.