«Адмирал» прервал восьмиматчевую серию поражений, победив дома «Авангард»
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Олсон (Гутик, Солянников) – 09:20 (5x5) 1:1 Шарипзянов (Маклауд) – 20:28 (5x5) 2:1 Завгородний – 62:11 (3x3)
На 10-й минуте первого периода Кайл Олсон с передач Даниила Гутика и Георгия Солянникова открыл счёт во встрече. На 28-й секунде второго периода Дамир Шарипзянов с передачи Майкла Маклауда восстановил равенство в счёте. В дополнительное время Дмитрий Завгородний забросил победную для «Адмирала» шайбу.
В следующей игре «Адмирал» встретится с «Трактором» дома 9 ноября. «Авангард» 10 ноября сыграет со СКА в Омске.
Комментарии
