Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал – Авангард, результат матча 7 ноября 2025 года, счёт 1:1, КХЛ 2025/2026

«Адмирал» прервал восьмиматчевую серию поражений, победив дома «Авангард»
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Олсон (Гутик, Солянников) – 09:20 (5x5)     1:1 Шарипзянов (Маклауд) – 20:28 (5x5)     2:1 Завгородний – 62:11 (3x3)    

На 10-й минуте первого периода Кайл Олсон с передач Даниила Гутика и Георгия Солянникова открыл счёт во встрече. На 28-й секунде второго периода Дамир Шарипзянов с передачи Майкла Маклауда восстановил равенство в счёте. В дополнительное время Дмитрий Завгородний забросил победную для «Адмирала» шайбу.

В следующей игре «Адмирал» встретится с «Трактором» дома 9 ноября. «Авангард» 10 ноября сыграет со СКА в Омске.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android