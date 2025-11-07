Скидки
Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с 900-й шайбой в регулярках НХЛ

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг поздравил российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 900-й шайбой в регулярках НХЛ.

«Поздравляю Александра Овечкина с 900-й шайбой в НХЛ! Воспитанник великой школы московского «Динамо». Человек, который уже давно не просто хоккеист, а символ целой эпохи, пример того, как характер и ежедневный труд превращают мечту в историю. Путь Александра в хоккее показывает: если верить в себя и ежедневно трудиться, возможно всё.

900 шайб – очередная глава великой истории. И она ещё не закончена. Поздравляю, Ови. Вперёд к новым вершинам!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

