Хоккей

«Игроки начали переживать после гола «Адмирала». Буше высказался о поражении «Авангарда»

«Игроки начали переживать после гола «Адмирала». Буше высказался о поражении «Авангарда»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал гостевое поражение от «Адмирала» (1:2 ОТ) во Владивостоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Олсон (Гутик, Солянников) – 09:20 (5x5)     1:1 Шарипзянов (Маклауд) – 20:28 (5x5)     2:1 Завгородний – 62:11 (3x3)    

«Мы хорошо начали, но после гола «Адмирала» мы потеряли уверенность, начали ошибаться. Игроки начали переживать, совершать ошибки. Думаю, нам просто нужно поднажать. Играл в 12 нападающих, потому что у нас есть игроки с травмами», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» встретится с «Трактором» дома 9 ноября. «Авангард» 10 ноября сыграет со СКА в Омске.

