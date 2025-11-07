«Игроки начали переживать после гола «Адмирала». Буше высказался о поражении «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал гостевое поражение от «Адмирала» (1:2 ОТ) во Владивостоке.

«Мы хорошо начали, но после гола «Адмирала» мы потеряли уверенность, начали ошибаться. Игроки начали переживать, совершать ошибки. Думаю, нам просто нужно поднажать. Играл в 12 нападающих, потому что у нас есть игроки с травмами», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» встретится с «Трактором» дома 9 ноября. «Авангард» 10 ноября сыграет со СКА в Омске.