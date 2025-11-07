Ги Буше — о спорном челлендже: я никогда не иду на поводу у эмоций, это был хороший гол

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после гостевого поражения от «Адмирала» (1:2 ОТ) высказался о незасчитанном голе омского клуба в начале третьего периода.

«Челлендж на отсутствие помехи вратарю «Адмирала» эмоциональное решение? Я никогда не иду на поводу у эмоций, это был хороший гол, так что ничего такого не было. Это было моё решение, я запросил дополнительный просмотр», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» встретится с «Трактором» дома 9 ноября. «Авангард» 10 ноября сыграет со СКА в Омске.