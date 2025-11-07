Тамбиев — о победе над «Авангардом»: главное, что хоть удача была на стороне «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о победной встрече с омским «Авангардом» (2:1 ОТ).

«Хорошая командная победа, молодцы ребята, играли друг за друга. В очередной раз перебросали соперника, хорошо, что сегодня на один гол забили больше. Главное, что хоть удача сегодня была на нашей стороне.

Сегодня дело было не в сочетании звеньев, надо было встряхнуть команду после череды поражений. В последних матчах по содержанию игры «Адмирал» показывал неплохой хоккей, но что-то не шло, нужно было что-то делать, поэтому перетасовали все звенья. Видите, сегодня новая связка Гутик – Олсон забила шикарный гол. Всё дело в работе, ребята работают, но реализация хромает», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.