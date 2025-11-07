Скидки
«Мне это приятно как тренеру». Тамбиев — о возвращении Сошникова в «Адмирал»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после победной встречи с омским «Авангардом» (2:1 ОТ) прокомментировал возвращение форварда Никиты Сошникова в дальневосточный клуб. Нападающий перешёл в «Адмирал» в результате обмена с «Сибирью».

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Олсон (Гутик, Солянников) – 09:20 (5x5)     1:1 Шарипзянов (Маклауд) – 20:28 (5x5)     2:1 Завгородний – 62:11 (3x3)    

«Никита Сошников присоединится к нам завтра вечером. Мне приятно, что игроки, которые играли в прошлом сезоне за нас, изъявляют желание вернуться к нам. Это мне приятно как тренеру», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В прошлом сезоне Сошников провёл за «моряков» 57 матчей регулярного чемпионата и заработал 41 (22+19) очко. В плей-офф нападающий набрал 5 очков (3+2) в пяти матчах. Всего на счету Сошникова 435 матчей в КХЛ (106+133) и 90 матчей в НХЛ (8+8).

