«Мне это приятно как тренеру». Тамбиев — о возвращении Сошникова в «Адмирал»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после победной встречи с омским «Авангардом» (2:1 ОТ) прокомментировал возвращение форварда Никиты Сошникова в дальневосточный клуб. Нападающий перешёл в «Адмирал» в результате обмена с «Сибирью».

«Никита Сошников присоединится к нам завтра вечером. Мне приятно, что игроки, которые играли в прошлом сезоне за нас, изъявляют желание вернуться к нам. Это мне приятно как тренеру», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В прошлом сезоне Сошников провёл за «моряков» 57 матчей регулярного чемпионата и заработал 41 (22+19) очко. В плей-офф нападающий набрал 5 очков (3+2) в пяти матчах. Всего на счету Сошникова 435 матчей в КХЛ (106+133) и 90 матчей в НХЛ (8+8).