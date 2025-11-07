Скидки
Защитник «Юты» Дмитрий Симашев: хоккей Игоря Никитина готовит к НХЛ, 100%

Российский защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев выразил слова благодарности тренерам Игорю Никитину и Дмитрию Юшкевичу за его подготовку к НХЛ.

«Можно ли сказать, что хоккей Никитина готовит к НХЛ? 100%. Если бы не Игорь Валерьевич, не работа с ним, с Дмитрием Сергеевичем Юшкевичем — не знаю, как бы всё сложилось. Не могу сказать, что без них у меня бы ничего не получилось, но точно было бы сложнее.

Огромное спасибо Игорю Валерьевичу и Дмитрию Сергеевичу за то, что они привили мне внимание к деталям. Эти мелочи в хоккее решают всё. И именно система, в которой я вырос, подготовила меня к тому, что я приехал сюда уже с пониманием, что и как нужно делать», — цитирует Симашева «Советский спорт».

