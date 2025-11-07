СКА отправился в Москву на матч с «Динамо» на поезде

СКА отправился в Москву на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором команде предстоит сыграть с «Динамо», на поезде. Видео с вокзала опубликовал нападающий армейского клуба Николай Голдобин в своём телеграм-канале. Игра состоится в субботу, 8 ноября.

«Мы погнали на выезд, на «Сапсанчике» сегодня. Увидимся в Москве», — сказал Голдобин.

Этот матч станет вторым из четырёх запланированных в регулярке. В первой встрече победу одержали бело-голубые со счётом 2:1.

После 22 встреч СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Игоря Ларионова набрала 22 очка.