СКА отправился в Москву на матч с «Динамо» на поезде
Поделиться
СКА отправился в Москву на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором команде предстоит сыграть с «Динамо», на поезде. Видео с вокзала опубликовал нападающий армейского клуба Николай Голдобин в своём телеграм-канале. Игра состоится в субботу, 8 ноября.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы погнали на выезд, на «Сапсанчике» сегодня. Увидимся в Москве», — сказал Голдобин.
Этот матч станет вторым из четырёх запланированных в регулярке. В первой встрече победу одержали бело-голубые со счётом 2:1.
После 22 встреч СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Игоря Ларионова набрала 22 очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
16:32
-
16:14
-
15:50
-
15:39
-
15:37
-
15:31
-
15:26
-
15:15
-
14:56
-
14:45
-
14:27
-
14:04
-
13:47
-
13:33
-
13:19
-
13:17
-
13:03
-
12:40
-
12:24
-
12:13
-
11:50
-
11:32
-
11:20
-
11:05
-
10:47
-
10:30
-
10:24
-
10:15
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:20
-
09:11
-
09:00
-
08:50