Вратарь «Салавата Юлаева» Вязовой: посчитал, что мне пока рано уезжать в НХЛ

22-летний вратарь «Салавата Юлаева» Семён Вязовой ответил на вопрос, почему прошлой весной решил не подписывать контракт с «Сиэтл Кракен», а также рассказал, в каком возрасте голкиперам стоит уезжать в НХЛ.

— Я посчитал, что мне пока что рано уезжать в НХЛ. Но я остаюсь на связи с «Сиэтлом». Мне оттуда часто звонят, спрашивают, как у меня дела, как проходят матчи.

— Вы говорите с русским скаутом команды? Или же общаетесь на английском?

— Как правило, общаюсь с русским скаутом. Но иногда приходится говорить на английском через переводчика.

— Какой возраст лучше всего подходит вратарю для того, чтобы уехать в НХЛ?

— Тут, мне кажется, всё индивидуально. Кто-то и в 19 лет готов уезжать. Я пока не определил для себя какого-то конкретного возраста. Все зависит от того, как именно я буду себя чувствовать, — приводит слова Вязового AllHockey.ru.

Вязовой был выбран «Сиэтлом» в шестом раунде под общим 163-м номером на драфте НХЛ 2021 года.