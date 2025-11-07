Скидки
Хоккей

Бреннан Менелл: СКА переживает не лучшие времена, победа над «Шанхаем» была очень важной

Аудио-версия:
Защитник СКА Бреннан Менелл высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Лабанк (Кленденинг, Куинни) – 02:26 (5x4)     0:2 Кузнецов (Маккегг) – 18:12 (5x5)     1:2 Мёрфи (Плотников, Сапего) – 21:18 (5x5)     2:2 Поляков (Мёрфи, Хайруллин) – 39:33 (5x5)     3:2 Мёрфи (Гримальди, Воробьёв) – 60:03 (4x3)    

– Плохо начали матч и допустили пару грубых ошибок. К счастью, игра стабилизировалась после первого периода. Было слишком много штрафов, но мы смогли найти ключи к победе. Это то, в чём мы нуждаемся сейчас. Наша команда переживает не лучшие времена, так что эта победа была очень важной для нас. Мы обязаны забирать очки и подниматься в турнирной таблице.

– С этого сезона матчи СКА и «Шанхая» прозвали петербургским дерби. Испытываете особую мотивацию в играх с этим соперником?
– Конечно! Я не понаслышке знаю, что такое дерби и насколько они принципиальны. Нам было важно одержать победу, чтобы показать, что мы лучшие в этом городе.

У «Шанхая» много талантливых игроков, которые могут забросить в любой момент. Мы старались играть максимально надёжно, чтобы не пропускать контратаки. Было ясно, что игра дастся нам очень тяжело, так что я не удивлён, что всё дошло до овертайма, — приводит слова Менелла Metaratings.

