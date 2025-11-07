Бреннан Менелл: СКА переживает не лучшие времена, победа над «Шанхаем» была очень важной

Защитник СКА Бреннан Менелл высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Плохо начали матч и допустили пару грубых ошибок. К счастью, игра стабилизировалась после первого периода. Было слишком много штрафов, но мы смогли найти ключи к победе. Это то, в чём мы нуждаемся сейчас. Наша команда переживает не лучшие времена, так что эта победа была очень важной для нас. Мы обязаны забирать очки и подниматься в турнирной таблице.

– С этого сезона матчи СКА и «Шанхая» прозвали петербургским дерби. Испытываете особую мотивацию в играх с этим соперником?

– Конечно! Я не понаслышке знаю, что такое дерби и насколько они принципиальны. Нам было важно одержать победу, чтобы показать, что мы лучшие в этом городе.

У «Шанхая» много талантливых игроков, которые могут забросить в любой момент. Мы старались играть максимально надёжно, чтобы не пропускать контратаки. Было ясно, что игра дастся нам очень тяжело, так что я не удивлён, что всё дошло до овертайма, — приводит слова Менелла Metaratings.