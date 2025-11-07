Восстановление форварда «Нью-Джерси» Дадонова после перелома руки затягивается

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Евгений Дадонов всё ещё далёк от возвращения на лёд после перелома руки. Об этом сообщает журналист Джеймс Николс в социальной сети Х со ссылкой на главного тренера команды Шелдона Кифа. Форвард травмировался во время матча с «Каролиной Харрикейнз» (3:6) 10 октября.

36-летний Дадонов получил удар шайбой по руке во время встречи и был вынужден досрочно покинуть площадку. Обследование выявило перелом. Точные сроки восстановления игрока не сообщались.

Дадонов перешёл в «Нью-Джерси» в июле 2025 года на правах свободного агента, он подписал контракт с командой на год. Матч с «Каролиной» стал первым для «Дэвилз» в регулярном чемпионате НХЛ – 2025/2026, россиянин провёл на площадке 9.32 и не отметился результативными действиями.