Восстановление форварда «Нью-Джерси» Дадонова после перелома руки затягивается

Восстановление форварда «Нью-Джерси» Дадонова после перелома руки затягивается
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Евгений Дадонов всё ещё далёк от возвращения на лёд после перелома руки. Об этом сообщает журналист Джеймс Николс в социальной сети Х со ссылкой на главного тренера команды Шелдона Кифа. Форвард травмировался во время матча с «Каролиной Харрикейнз» (3:6) 10 октября.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Холл (Гостисбер, Никишин) – 04:06     1:1 Хэмилтон (Братт, Хьюз) – 28:15     2:1 Миллер (Каррье, Мартинук) – 29:23     2:2 Гласс (Хьюз) – 33:54     3:2 Миллер (Ахо, Блейк) – 50:21 (pp)     3:3 Братт (Песке, Хьюз) – 51:38     4:3 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 57:17     5:3 Джарвис – 59:05     6:3 Робинсон (Холл, Котканиеми) – 59:47    

36-летний Дадонов получил удар шайбой по руке во время встречи и был вынужден досрочно покинуть площадку. Обследование выявило перелом. Точные сроки восстановления игрока не сообщались.

Дадонов перешёл в «Нью-Джерси» в июле 2025 года на правах свободного агента, он подписал контракт с командой на год. Матч с «Каролиной» стал первым для «Дэвилз» в регулярном чемпионате НХЛ – 2025/2026, россиянин провёл на площадке 9.32 и не отметился результативными действиями.

