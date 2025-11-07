Главный тренер «Металлурга» Разин подвёл итоги матча с «Амуром»

Скидки
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Амуром» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Силантьев (Ткачёв, Канцеров) – 04:27 (5x5)     0:2 Канцеров (Ткачёв, Яковлев) – 07:56 (5x4)     0:3 Исхаков (Орехов, Хабаров) – 15:43 (5x5)     1:3 Филатьев (Шварёв) – 50:49 (5x5)    

«Хороший первый период. Забили три гола, реализовали большинство. Первую половину второго периода провели плохо, вторую — лучше. В третьем периоде сыграли по заданию», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 38 очков, занимая первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 21 очком после 23 встреч располагается на седьмой строчке Востока.

