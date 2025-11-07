Нападающий Александр Шаров перешёл в СКА-ВМФ

Нападающий Александр Шаров подписал односторонний контракт со СКА-ВМФ сроком на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Хоккейный клуб СКА приветствует Александра Шарова и желает успехов на льду!» — говорится в сообщении.

30-летний форвард – воспитанник челябинского хоккея. Александр начинал карьеру в системе «Трактора», где выступал за «Белых Медведей» в МХЛ, за «Челмет» – в ВХЛ, а также за основную команду челябинцев в КХЛ.

Помимо «Трактора», хоккеист играл за «Амур» и «Куньлунь Ред Стар». Всего за 10 сезонов провёл 544 матча, набрав в них 111 очков — забросил 63 шайбы и отдал 48 результативных передач.