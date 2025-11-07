Скидки
Хоккей

Капитан «Салавата Юлаева» Панин высказался о том, что Хмелевски освистали в Уфе

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о переходе нападающего Александра Хмелевски из уфимского в «Ак Барс» и высказался о том, что форварда освистали в Уфе.

Александр Хмелевски перешёл в «Ак Барс», а в уфимском матче его освистали болельщики после гола. Как вы отнеслись к такой реакции?
– Есть какие-то понятийные вещи, что гол в ворота бывшей команды не празднуют, но, блин, он голеадор. Это был его первый гол за Казань. Конечно, внутри он этого очень долго ждал.

Когда три-четыре-пять игр бомбардир не забивает, у него, конечно, немножко теряется эта уверенность. Чтобы он заново её набрал, ему нужно забить. Я думаю, в тот момент он даже не думал об этом, будет праздновать или нет. Он просто забил.

– Потом он сам говорил, что обидно, что так случилось.
– Обидно. Саша уже третий сезон здесь был. Он этому клубу очень много дал. Много голов, много очков набрал. В коллективе он хороший человек и профессионально относился к своему делу.

– Переход в «Ак Барс» на пользу его карьере?
– А это покажет время, потому что нужно в любом случае какое-то время на адаптацию в новой команде, в новом коллективе. Здесь он уже был как рыба в своём аквариуме, а там всё равно нужно определённое время для адаптации.

Одноклубникам тоже надо будет привыкнуть к его приколам, акценту (смеётся). Очень много факторов должно сложиться, но на это всё требуется время, – приводит слова Панина «Бизнес Online».

