Артемий Панарин: чувствую себя уверенно, но не на 100%, потому что очков мало

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о своей результативности в текущем сезоне. 34-летний форвард не набрал очков в последних шести встречах.

«Я всегда чувствую себя уверенно, но сейчас не на 100%, как обычно, потому что у меня мало очков. Но это может измениться в любой игре. Возможно, [в субботу] так и будет. В каждом матче я чувствую, что близок к тому, чтобы забить. Это просто не срабатывает. У меня появляются моменты, но я просто не могу забить», – приводит слова Панарина New York Post.

В нынешнем сезоне Артемий отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами в 14 встречах.