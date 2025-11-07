Экс-вратарь клубов КХЛ Никита Беспалов вошёл в штаб словацкого «Прешова»

Экс-вратарь команд Континентальной хоккейной лиги Никита Беспалов вошёл в тренерский штаб словацкого «Прешова». Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Беспалов выступит помощником главного тренера и тренером вратарей. Он присоединится к команде в понедельник.

37-летний Беспалов дебютировал в КХЛ в составе «Торпедо» 24 января 2012 года в матче с рижским «Динамо». С 2013 по 2016 год Никита выступал за «Сибирь», вместе с которой стал бронзовым призёром сезона-2014/2015. Также вратарь выступал за «Спартак». С 2021 по 2023 год играл в составе «Прешова», за который провёл 70 встреч и одержал 26 побед. Сезон-2023/2024 провёл в составе французского клуба «Ницца».