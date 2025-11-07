«Шанхай» представил новый мерч после недопуска фанатов в форме клуба на матч со СКА

«Шанхайские Драконы» сделали новый мерч после ситуации с недопуском болельщиков в форме китайского клуба на игру со СКА из-за иероглифов на джерси. На футболке изображены дракон и надпись: «Нотариально заверенный мерч».
«Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» раз и навсегда решает возникшую 6 ноября проблему: с этим мерчем вам открыт проход на все арены мира!
Открываем предзаказ на лимитированную коллекцию футболок «Нотариально заверенный мерч» — с ним вы точно попадёте на хоккей», — говорится в сообщении китайского клуба в телеграм-канале.
Напомним, сотрудник компании, обеспечивающей пропуск болельщиков на арену, объяснил, что, согласно техническому регламенту Континентальной хоккейной лиги, средства поддержки должны иметь нотариально заверенный перевод. Позже в КХЛ заявили, что действия хоккейного клуба СКА в данном случае соответствуют регламенту.
