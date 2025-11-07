Скидки
«Шанхай» представил новый мерч после недопуска фанатов в форме клуба на матч со СКА

«Шанхай» представил новый мерч после недопуска фанатов в форме клуба на матч со СКА
«Шанхайские Драконы» сделали новый мерч после ситуации с недопуском болельщиков в форме китайского клуба на игру со СКА из-за иероглифов на джерси. На футболке изображены дракон и надпись: «Нотариально заверенный мерч».

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Лабанк (Кленденинг, Куинни) – 02:26 (5x4)     0:2 Кузнецов (Маккегг) – 18:12 (5x5)     1:2 Мёрфи (Плотников, Сапего) – 21:18 (5x5)     2:2 Поляков (Мёрфи, Хайруллин) – 39:33 (5x5)     3:2 Мёрфи (Гримальди, Воробьёв) – 60:03 (4x3)    

«Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» раз и навсегда решает возникшую 6 ноября проблему: с этим мерчем вам открыт проход на все арены мира!

Открываем предзаказ на лимитированную коллекцию футболок «Нотариально заверенный мерч» — с ним вы точно попадёте на хоккей», — говорится в сообщении китайского клуба в телеграм-канале.

Напомним, сотрудник компании, обеспечивающей пропуск болельщиков на арену, объяснил, что, согласно техническому регламенту Континентальной хоккейной лиги, средства поддержки должны иметь нотариально заверенный перевод. Позже в КХЛ заявили, что действия хоккейного клуба СКА в данном случае соответствуют регламенту.

КХЛ выступила с заявлением о ситуации с недопуском болельщиков «Шанхая» на игру со СКА
