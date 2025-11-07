Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Барыс» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Автомобилист» в овертайме

Сегодня, 7 ноября, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

На 24-й минуте нападающий «Барыса» Динмухамед Кайыржан забил первый гол. На 29-й минуте форвард Мэйсон Морелли удвоил преимущество хозяев. На 32-й минуте нападающий «Автомобилиста» Кёртис Волк отыграл одну шайбу. На 41-й минуте форвард гостей Александр Шаров сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий астанинской команды Тайс Томпсон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 25 матчей, в которых набрал 21 очко, занимая восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 31 очком после 25 встреч располагается на четвёртой строчке Востока.