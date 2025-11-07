Скидки
Главная Хоккей Новости

Барыс — Автомобилист, результат матча 7 ноября 2025 года, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Барыс» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Автомобилист» в овертайме
Аудио-версия:
Сегодня, 7 ноября, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кайыржан (Логвин, Уиллман) – 23:54 (5x4)     2:0 Морелли (Веккионе, Бреус) – 28:35 (5x5)     2:1 Волк (Да Коста, Блэкер) – 31:06 (5x4)     2:2 Шаров (Голышев, Юдин) – 40:57 (5x4)     3:2 Томпсон (Уиллман) – 63:45 (3x3)    

На 24-й минуте нападающий «Барыса» Динмухамед Кайыржан забил первый гол. На 29-й минуте форвард Мэйсон Морелли удвоил преимущество хозяев. На 32-й минуте нападающий «Автомобилиста» Кёртис Волк отыграл одну шайбу. На 41-й минуте форвард гостей Александр Шаров сравнял счёт и перевёл матч в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий астанинской команды Тайс Томпсон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 25 матчей, в которых набрал 21 очко, занимая восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 31 очком после 25 встреч располагается на четвёртой строчке Востока.

