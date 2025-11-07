Хмелевски прокомментировал свой обмен из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс»

Нападающий Александр Хмелевски высказался о своём обмене из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс» и выразил благодарность болельщикам уфимского клуба.

– Поговорим о вашем переходе из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс». Как всё произошло?

– Не ожидал, что поеду в команду главного соперника (смеётся). Играя за «Салават Юлаев», я отдал много эмоций, крови и пота. В Уфе замечательные болельщики, очень благодарен им за то, что все эти три года они поддерживали меня и команду.

Что касается «Ак Барса», была видна заинтересованность клуба во мне – игроку это даёт уверенность, потому что в меня верят, и я хочу оправдать это доверие, – приводит слова Хмелевски официальный сайт КХЛ.