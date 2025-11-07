Скидки
Хоккей

Вратарь «Нефтехимика» Долганов получил две минуты штрафа за толчок Броссо после сирены

Комментарии

В эти минуты в Нижнекамске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Салаватом Юлаевым». По окончании второго периода голкипер хозяев Филипп Долганов получил две минуты штрафа за грубость.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3-й период
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Митякин (Барулин, Белозёров) – 07:27 (5x5)    

Уже после сирены на перерыв возникла стычка. Долганов не сдержался и толкнул нападающего уфимцев Девина Броссо. Далее вратарь также сцепился с голкипером «Салавата» Семёном Вязовым. Судьи выписали Филиппу две минуты за грубость.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В текущем сезоне 27-летний Долганов провёл 20 матчей, в 11 из которых одержал победу при коэффициенте надёжности 2,30 и 93,5% отражённых бросков.

