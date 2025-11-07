Вратарь «Нефтехимика» Долганов получил две минуты штрафа за толчок Броссо после сирены
Поделиться
В эти минуты в Нижнекамске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Салаватом Юлаевым». По окончании второго периода голкипер хозяев Филипп Долганов получил две минуты штрафа за грубость.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3-й период
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Митякин (Барулин, Белозёров) – 07:27 (5x5)
Уже после сирены на перерыв возникла стычка. Долганов не сдержался и толкнул нападающего уфимцев Девина Броссо. Далее вратарь также сцепился с голкипером «Салавата» Семёном Вязовым. Судьи выписали Филиппу две минуты за грубость.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В текущем сезоне 27-летний Долганов провёл 20 матчей, в 11 из которых одержал победу при коэффициенте надёжности 2,30 и 93,5% отражённых бросков.
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
20:52
-
20:16
-
19:59
-
19:38
-
19:10
-
18:40
-
18:18
-
17:56Нападающий Александр Шаров перешёл в СКА-ВМФ Официально
-
17:34
-
17:12
-
16:50
-
16:32
-
16:14
-
15:50
-
15:39
-
15:37
-
15:31
-
15:26
-
15:15
-
14:56
-
14:45
-
14:27
-
14:04
-
13:47
-
13:33
-
13:19
-
13:17
-
13:03
-
12:40
-
12:24
-
12:13
-
11:50
-
11:32
-
11:20
-
11:05