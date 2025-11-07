«Нефтехимик» с минимальным счётом победил «Салават Юлаев»

Сегодня, 7 ноября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали хозяева со счётом 1:0.

Единственную шайбу на восьмой минуте забросил нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 25 матчей, в которых набрал 29 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 20 очками после 23 встреч располагается на девятой строчке Востока.