Главная Хоккей Новости

Нефтехимик — Салават Юлаев, результат матча 7 ноября 2025 года, счет 1:0, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» с минимальным счётом победил «Салават Юлаев»
Комментарии

Сегодня, 7 ноября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали хозяева со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Митякин (Барулин, Белозёров) – 07:27 (5x5)    

Единственную шайбу на восьмой минуте забросил нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 25 матчей, в которых набрал 29 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 20 очками после 23 встреч располагается на девятой строчке Востока.

