Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Детройта» Патрик Кейн вернулся в состав после травмы

Форвард «Детройта» Патрик Кейн вернулся в состав после травмы
Комментарии

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн вернулся в состав команды, сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х. 36-летний форвард пропустил девять игр из-за травмы верхней части тела. Ожидается, что Кейн примет участие в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», который состоится в ночь на 8 ноября.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне на счету нападающего пять встреч и 5 (2+3) очков. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Патрик провёл 1307 игр, в которых отметился 494 заброшенными шайбами и 854 результативными передачами. В плей-офф Кейн сыграл 143 матча и набрал 138 (53+85) очков. Форвард был выбран в первом раунде под общим первым номером «Чикаго Блэкхоукс» на драфте НХЛ 2007 года.

Материалы по теме
«Детройт» собрался в плей-офф? Команда выиграла пять матчей подряд и лидирует в дивизионе
«Детройт» собрался в плей-офф? Команда выиграла пять матчей подряд и лидирует в дивизионе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android