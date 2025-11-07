Форвард «Детройта» Патрик Кейн вернулся в состав после травмы

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн вернулся в состав команды, сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х. 36-летний форвард пропустил девять игр из-за травмы верхней части тела. Ожидается, что Кейн примет участие в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», который состоится в ночь на 8 ноября.

В текущем сезоне на счету нападающего пять встреч и 5 (2+3) очков. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Патрик провёл 1307 игр, в которых отметился 494 заброшенными шайбами и 854 результативными передачами. В плей-офф Кейн сыграл 143 матча и набрал 138 (53+85) очков. Форвард был выбран в первом раунде под общим первым номером «Чикаго Блэкхоукс» на драфте НХЛ 2007 года.