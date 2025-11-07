Вратарь «Монреаля» Добеш после матча с «Нью-Джерси» плакал и винил себя в поражении
Вратарь «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш, новичок лиги, плакал после поражения от «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4 ОТ) и винил себя в таком исходе матча. Об этом сообщает журналист и эксперт НХЛ Майк Морреале в социальной сети Х.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Гласс – 01:53 1:1 Дак (Добсон, Мэтисон) – 02:59 2:1 Палат (Хьюз, Немец) – 28:05 2:2 Эванс (Андерсон, Добсон) – 40:59 2:3 Капанен (Ньюхук) – 50:33 3:3 Майер (Хьюз, Братт) – 58:53 4:3 Братт – 61:33
«Не знаю, видел ли я это раньше, но вратарь-новичок «Монреаля» Якуб Добеш буквально плакал, обвиняя себя в поражении. Мы [журналисты] пытались его утешить, советуя не падать духом. Этот парень слишком сильно на себя давит», — написал Морреале.
В текущем сезоне 23-летний голкипер провёл семь встреч, в шести из которых одержал победу при коэффициенте полезности 2,25 и 92,0% отражённых бросков.
