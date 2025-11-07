Вратарь «Монреаля» Добеш после матча с «Нью-Джерси» плакал и винил себя в поражении

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш, новичок лиги, плакал после поражения от «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4 ОТ) и винил себя в таком исходе матча. Об этом сообщает журналист и эксперт НХЛ Майк Морреале в социальной сети Х.

«Не знаю, видел ли я это раньше, но вратарь-новичок «Монреаля» Якуб Добеш буквально плакал, обвиняя себя в поражении. Мы [журналисты] пытались его утешить, советуя не падать духом. Этот парень слишком сильно на себя давит», — написал Морреале.

В текущем сезоне 23-летний голкипер провёл семь встреч, в шести из которых одержал победу при коэффициенте полезности 2,25 и 92,0% отражённых бросков.