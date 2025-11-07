Главный тренер «Айлендерс» Руа ответил, какие советы дал Сорокину по игре в серии буллитов

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа провёл индивидуальную тренировку с российским вратарём команды Ильёй Сорокиным и дал несколько советов по игре в серии буллитов.

«Он спросил меня, как я играю при буллитах. К сожалению, в моей карьере было не так много буллитов. Но я сказал ему, что помню, как мы были в Нагано (на зимних Олимпийских играх 1998 года. — Прим. «Чемпионата»), я очень нервничал и пропустил первый же бросок. Это, пожалуй, один из самых нервных моментов в моей карьере. Я просто объяснил ему, что пытаюсь сделать — заставить соперников делать финты вместо того, чтобы бросать. Я очень благодарен ему за то, что он обратился ко мне. Мне кажется, это важный шаг», — приводит слова Руа The Hockey News.