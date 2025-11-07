Скидки
Хоккей

Капитан «Баффало» Далин покинет расположение клуба и уедет в Швецию по семейным причинам

Защитник и капитан «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин покинет расположение клуба по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х. Защитник отправится в Швецию к семье. Сроки возвращения игрока пока неизвестны.

«Он сказал, что всё хорошо. Все в клубе полностью его поддерживают», – сказал главный тренер «Баффало» Линди Рафф.

Ранее стало известно, что невеста Далина перенесла операцию по пересадке сердца.

В текущем сезоне защитник набрал 9 (1+8) очков в 14 матчах при показателе полезности «-10». «Баффало» на данный момент занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

