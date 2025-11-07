Скидки
Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов: ребят упрекнуть не в чем. Отдали всё, что могли

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (0:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Митякин (Барулин, Белозёров) – 07:27 (5x5)    

– Первый период сыграли не в том ключе, в котором планировали. Во втором и третьем было хорошее движение, Семён Вязовой сделал несколько отличных сейвов. Ключевым было большинство «5 на 3»: реализуй его, кто знает, как там бы сложилось всё. Ребят упрекнуть не в чем. Отдали всё, что могли.

– С чем связываете неудачный старт в матче? В третьем периоде практически полностью переиграли соперника.
– В третьем «Нефтехимик» играл больше от обороны, мы шли более агрессивно. В первом периоде они были более заряженными, чем мы.

– Есть ли проблемы с физикой, если учитывать, что короткая скамейка?
– Проблем с физикой нет. Во втором и третьем периодах мы начали двигаться. В первом мы вальяжно выходили из своей зоны. Специфика этой площадки в том, что она маленькая, без углов. Если в средней зоне теряешь шайбу, инициатива сразу переходит сопернику.

– У «Салавата» были качественные игры, но вы сказали снова о потерях из своей зоны.
– Если посмотреть на молодых игроков, им тяжело держать уровень в каждом матче. Держать высокую планку, как мы это делали в предыдущих играх, пока молодым парням тяжело. Потери будут, но сегодня совершили их больше, чем должно быть.

– Стремится ли команда быть более строгой, осторожной на выезде?
– Нет, мы стараемся играть всегда в нашем ключе. Когда осторожничаешь, ищешь проблемы на одно место. Надо играть смело. Если уберёшь ногу с педали газа, тебя сразу обгоняют, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

