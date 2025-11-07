Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Салавата Юлаева» Панин прокомментировал поражение от «Нефтехимика»

Защитник «Салавата Юлаева» Панин прокомментировал поражение от «Нефтехимика»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о поражении от «Нефтехимика» (0:1) и оценил игру своей команды в обороне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Митякин (Барулин, Белозёров) – 07:27 (5x5)    

– Не получилось переиграть вратаря, не забили. В первом периоде проигрывали единоборства, очень много играли в своей зоне, поэтому ничего не получалось.

– Как оцените оборону в сегодняшнем матче? Всего одна пропущенная шайба.
– Да, хорошо действовали в защите, после первого периода перестроились и уже начали увереннее действовать, создавать моменты у ворот соперника, передвигать игру в чужую зону.

– Как оцените сегодня качество льда? ТВ-эксперты обращали на это внимание.
– Я уже как-то говорил, но повторюсь, что качество оставляет желать лучшего, — приводит слова Панина пресс-служба «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
Видео
«Нефтехимик» с минимальным счётом победил «Салават Юлаев»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android