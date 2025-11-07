Защитник «Салавата Юлаева» Панин прокомментировал поражение от «Нефтехимика»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о поражении от «Нефтехимика» (0:1) и оценил игру своей команды в обороне.

– Не получилось переиграть вратаря, не забили. В первом периоде проигрывали единоборства, очень много играли в своей зоне, поэтому ничего не получалось.

– Как оцените оборону в сегодняшнем матче? Всего одна пропущенная шайба.

– Да, хорошо действовали в защите, после первого периода перестроились и уже начали увереннее действовать, создавать моменты у ворот соперника, передвигать игру в чужую зону.

– Как оцените сегодня качество льда? ТВ-эксперты обращали на это внимание.

– Я уже как-то говорил, но повторюсь, что качество оставляет желать лучшего, — приводит слова Панина пресс-служба «Салавата Юлаева».